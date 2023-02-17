Раскрыта оптимальная продолжительность полового акта

Опрос показал, что 40% британцев считают идеальным половой акт, который длится 30 минут. Но только 24% респондентов на самом деле столько времени уделяют занятиям любовью.

Около 47% опрошенных, то есть, более половины респондентов уделяют сексу 15 минут. А 16% британцев тратят на половой акт не больше десяти минут.

Однако эксперт Аннабель Найт отмечает: если желаемое не совпадает с действительностью, но партнеры не испытывают дискомфорта, „то остальное не имеет значение“. По мнению Найт, поддерживать сексуальный контакт можно ласками, поцелуями, не только занятиями любовью.