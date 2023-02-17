Секс
17.02.2023, 20:30

Раскрыта оптимальная продолжительность полового акта

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565723381
ФОТО: Elnur | Shutterstock

В Великобритании провели опрос среди мужчин и женщин относительно идеальной длительности секса. Результаты исследования опубликовало издание Yahoo Life Uk.

Опрос показал, что 40% британцев считают идеальным половой акт, который длится 30 минут. Но только 24% респондентов на самом деле столько времени уделяют занятиям любовью.

Около 47% опрошенных, то есть, более половины респондентов уделяют сексу 15 минут. А 16% британцев тратят на половой акт не больше десяти минут.

Однако эксперт Аннабель Найт отмечает: если желаемое не совпадает с действительностью, но партнеры не испытывают дискомфорта, „то остальное не имеет значение“. По мнению Найт, поддерживать сексуальный контакт можно ласками, поцелуями, не только занятиями любовью.

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