Актер сериалов „Отчаянные домохозяйки“ и „Как я встретил вашу маму“ умер в 27 лет

По данным судебно-медицинской экспертизы, 27-летний Мэйджерс скончался 11 февраля. Официальная причина смерти все еще выясняется, однако, по информации издания, наиболее вероятным вариантом является отравление фентанилом (опиоидный анальгетик).

Остин был одним из наиболее известных детей-актеров в Америке в конце 1990-х годов. Популярность ему принес сериал „Полиция Нью-Йорка“, а также он появлялся в таких проектах, как „Отчаянные домохозяйки“, „Как я встретил вашу маму“ и „Скорая помощь“.