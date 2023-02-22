„Страсти по Адаму“ Роберта Уилсона и Арво Пярта прозвучат в Римской опере

Итальянская премьера масштабной музыкально-театральной постановки состоится в преддверии страстной недели католической пасхи 31 марта и 1 апреля в конференц-центре La Nuvola, одном из самых впечатляющих объектов современного Рима. На этой площадке осуществляются спецпроекты Teatro dell’Opera di Roma.

Инициатор и продюсер постановки Мадис Кольк сказал, что Рим как место действия „Страстей Адама“ имеет символическое значение. „Арво Пярт и Роберт Уилсон встретились именно в Ватикане, куда Папа Бенедикт XVI пригласил этих выдающихся деятелей искусства. Потом началась переписка, стали появляться первые идеи о сотрудничестве. На этот раз Уилсон снова руководит репетиционным процессом, в ходе которого гигантский blackbox будет превращен в театральный зал в соответствии с перфекционистским видением постановщика. Мы рады, что в творческой и технической команде по-прежнему много людей из Эстонии“.

Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро добавила, что трудно переоценить значение, масштаб и влияние этого события на Эстонию. „Все дороги ведут в Рим. На этот раз здесь встретятся мировые имена Арво Пярт, Роберт Уилсон и Тыну Кальюсте. Тьма и свет, время и пространство, история Человека сольются воедино... Я горжусь тем, что Eesti Kontsert является партнером, предлагающим продукцию мирового уровня в высшей лиге искусств“.

Автором постановки, оформления и световой концепции „Страстей Адама“ является Роберт Уилсон, музыкальный руководитель и дирижер – Тыну Кальюсте. В главных ролях – легендарная американская танцовщица и хореограф Люсинда Чайлдс и Михалис Теофанус из Греции. Эстонию на сцене будут представлять Эндро Роозимяэ, Эрки Лаур, Татьяна Космынина и Трийн Мартс. От Эстонии заявлены также вокалисты Йена Чой, Марианне Пярна, Рауль Миксон, Райнер Вилу и Хенри Тийсма из Камерного хора Эстонской филармонии, а также члены технической команды, в том числе руководитель проекта Ханна Ролл. В постановке принимают участие оркестр и хор Римского оперы.