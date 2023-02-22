„Страсти по Адаму“ Роберта Уилсона и Арво Пярта прозвучат в Римской опере
Eesti Kontsert в сотрудничестве с продюсерской компанией Change Performing Arts (CPA) заключил договор о показе в Римской опере спектакля „Страсти по Адаму“ на музыку Арво Пярта в уникальной постановке американского театрального режиссера Роберта Уилсона.
Итальянская премьера масштабной музыкально-театральной постановки состоится в преддверии страстной недели католической пасхи 31 марта и 1 апреля в конференц-центре La Nuvola, одном из самых впечатляющих объектов современного Рима. На этой площадке осуществляются спецпроекты Teatro dell’Opera di Roma.
Инициатор и продюсер постановки Мадис Кольк сказал, что Рим как место действия „Страстей Адама“ имеет символическое значение. „Арво Пярт и Роберт Уилсон встретились именно в Ватикане, куда Папа Бенедикт XVI пригласил этих выдающихся деятелей искусства. Потом началась переписка, стали появляться первые идеи о сотрудничестве. На этот раз Уилсон снова руководит репетиционным процессом, в ходе которого гигантский blackbox будет превращен в театральный зал в соответствии с перфекционистским видением постановщика. Мы рады, что в творческой и технической команде по-прежнему много людей из Эстонии“.
Гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро добавила, что трудно переоценить значение, масштаб и влияние этого события на Эстонию. „Все дороги ведут в Рим. На этот раз здесь встретятся мировые имена Арво Пярт, Роберт Уилсон и Тыну Кальюсте. Тьма и свет, время и пространство, история Человека сольются воедино... Я горжусь тем, что Eesti Kontsert является партнером, предлагающим продукцию мирового уровня в высшей лиге искусств“.
Автором постановки, оформления и световой концепции „Страстей Адама“ является Роберт Уилсон, музыкальный руководитель и дирижер – Тыну Кальюсте. В главных ролях – легендарная американская танцовщица и хореограф Люсинда Чайлдс и Михалис Теофанус из Греции. Эстонию на сцене будут представлять Эндро Роозимяэ, Эрки Лаур, Татьяна Космынина и Трийн Мартс. От Эстонии заявлены также вокалисты Йена Чой, Марианне Пярна, Рауль Миксон, Райнер Вилу и Хенри Тийсма из Камерного хора Эстонской филармонии, а также члены технической команды, в том числе руководитель проекта Ханна Ролл. В постановке принимают участие оркестр и хор Римского оперы.
Спектакль „Страсти по Адаму“ одного из самых известных режиссеров и драматургов американского экспериментального театра Роберта Уилсона поставлен на музыку Арво Пярта в сотрудничестве с Тыну Кальюсте. Музыка этой театральной постановки включает в себя наиболее значимые произведения Арво Пярта – „Плач Адама“ (Aadama itk), „Табула раса“ (Tabula Rasa) и „Мизерере“ (Miserere), которые переплетаются с произведением „Sequentia“, созданным специально для этого спектакля. Музыкальный руководитель проекта Тыну Кальюсте отметил, что в спектакле сошлись два крупных деятеля культуры, один считается мастером тишины в музыке, другой – мастером тишины в театральном искусстве. „В сотрудничестве этих двух творцов создается нечто редкое и многомерное“, – убежден Кальюсте.
Премьера спектакля состоялась в 2015 году в бывшем литейном цехе „Ноблесснера“ в Таллинне, это событие уже вошло в историю мировой культуры. В связи со 100-летием Эстонской Республики в 2018 году в концертном зале Берлина состоялась немецкая премьера „Страстей по Адаму“.
О создании спектакля были сняты документальные и концертные фильмы, подготовленные в сотрудничестве с одним из самых известных в Европе производителем музыкальных фильмов Accentus Music; партнерами выступили ERR, Eesti Kontsert и CPA. Фильмы посмотрели десятки миллионов зрителей в десятках стран; их показали такие каналы, как BBC, Arte и NHK. В настоящее время они заявлены в программах международных каналов культуры Medici.tv и Marquee TV.
Билеты на спектакль „Страсти по Адаму“ смотрите на сайте Римской оперы (Teatro dell’Opera di Roma): https://www.operaroma.it/en/shows/adams-passion/