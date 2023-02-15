2 июня на Певческом поле состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvealguspidu

Во время фестиваля на Певческом поле будет работать большая улица еды, где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будет предложена свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно на празднике работать чешский парк Тиволи, который предложит гостям праздника более 15 аттракционов как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.