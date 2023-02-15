Культура
15.02.2023, 10:00

2 июня на Певческом поле состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvealguspidu

 
pressifoto
pressifoto
ФОТО: pressifoto

2 июня, на морской стороне таллиннского Певческого поля состоится традиционный семейный фестиваль Lasnamäe Suvealguspidu. Хедлайнером вечера будет легендарная группа Ляпис Трубецкой, которая исполнит в конце программы фестиваля все свои главные хиты.

Во время фестиваля на Певческом поле будет работать большая улица еды, где будут представлены многочисленные кухни мира. В рамках фестиваля будет работать большая ярмарка товаров и услуг. На месте будет около 100 торговцев из Эстонии, Латвии, Литвы и ближнего зарубежья. Гостям ярмарки будет предложена свежая хуторская продукция, изделия ручной работы, одежда, аксессуары, антиквариат и многое другое. Традиционно на празднике работать чешский парк Тиволи, который предложит гостям праздника более 15 аттракционов как для взрослых, так и для детей. На фестивале будут представлены спортивные и творческие кружки по интересам. Будет открыта большая детская зона, также на месте будет работать мини-зоопарк.

На главной сцене фестиваля, в течения дня, будут выступать танцевальные и вокальные коллективы Эстонии и другие исполнители. Под занавес фестиваля на сцену выйдет группа Ляпис Трубецкой.

Полная программа мероприятия будет анонсирована в ближайшее время.

Больше информации на страничке мероприятия в Facebook: www.facebook.com/events/1073789639857333/

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии