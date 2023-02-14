Кирилл Кяро нашел в Москве кусочек Таллинна

„Я родился в Таллинне, но считаю, что у меня два города детства — Таллинн и Нарва, место моих каникул. В Нарву, маленький городок на границе России и Эстонии, я всегда приезжал к своим бабушкам, — рассказал актёр. — Когда я взрослел, то видел, насколько Таллинн красивый и интересный город по сравнению с Нарвой, которая после Второй мировой войны была полностью разрушена — в отличие от Таллинна там не осталось прекрасной средневековой архитектуры“.

Вспоминая своё первое место жительства в столице России, Кирилл утверждает, что оно очень похоже на столицу Эстонии. Хотя и с важной оговоркой: „Переехав в Москву, я жил в Новых Черемушках: глядя на свой спальный район, на девятиэтажные и пятнадцатиэтажные коробки, я понял, что Нарву я любил больше только потому, что в Таллинне я жил в таком же спальном районе. В детстве я мало выезжал в центр, и мне казалось, что город Таллинн весь такой серый спальный район“.

Но затем удалось найти что-то похожее и с историческим центром Таллинна: „Когда оставался наедине с собой, со мной были улицы Москвы. Мне всегда очень нравился центр, особенно все переулки от Арбата до Пушкинской площади. Я очень любил там гулять, потому что они мне напоминали улочки старого города Таллинна. Сейчас я в этом районе и живу“.

Обнаружил артист и ещё одну общую черту между столицами: „...можно гулять пешком или кататься на велосипеде — это вовсе не дорого. Это объединяет Таллин и Москву — города развиваются, ориентируясь на пешеходов“.