Роман Мадянов ушел из театра — просто так

В театре артист прослужил около 20 лет. „Не могу назвать точную причину. Наверное, время настолько стремительно пошло вперед, и я понял: „Ну что сидеть? Какие дальше перспективы?“ — прокомментировал свой уход Мадянов. Актер отметил, что не гонится за званиями.

По словам Мадянова, он не оставил театр и кино насовсем. Однако артист намерен отказываться от „проходных ролей“. „Выходил на сцену с такими артистами, мама родная! И заслужил их уважение не зазря“, — говорит он.

Напомним, что Роман Мадянов в прошлом году отметил 50-летие творческой деятельности (и параллельно собственное 60-летие). Начал сниматься он ещё в 10 лет — и уже вторая его роль стала главной — Гека Финна в фильме „Совсем пропащий“ (там его партнёрами были, в частности, Евгений Леонов, Вахтанг Кикабидзе и Владимир Басов). А в последний годы он, кажется, живёт на съёмках: за 5 лет он снялся почти в полусотне фильмов и сериалов.