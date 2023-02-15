„Скукотища“: Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры(4)
Актёр Дмитрий Орлов заявил, что уходит из кино. Его слова цитирует StarHit.
„40 лет одного и того же — это скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом“, — рассказал артист. По словам Орлова, он полностью уйдет из актерской профессии, как только перестанет быть зависим от нее материально.
Актёр переехал из Москвы в Ессентуки и разрабатывает курсы по управлению эмоциями. Орлов утверждает, что с головой погрузился в проекты.
Непонятно, правда, как Дмитрий насчитал 40 лет стажа. Сниматься он начал в 2000 году. Зато первыми фильмами (пусть роли и были эпизодическими) стали хитовые „Брат-2“, „Сёстры“ и „Небо. Самолёт. Девушка“. Затем были „Первый после бога“, „Путевой обходчик“, „Морской патруль“, „Метро“ и куда менее известные фильмы и сериалы.