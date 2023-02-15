„Скукотища“: Дмитрий Орлов объявил о завершении актерской карьеры

„40 лет одного и того же — это скукотища. Сейчас у меня нет ни гастролей, ни съемок, я от всего отказался и занимаюсь только новым процессом“, — рассказал артист. По словам Орлова, он полностью уйдет из актерской профессии, как только перестанет быть зависим от нее материально.