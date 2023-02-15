Театральная сенсация! Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте выступят на одной сцене в Таллинне

История тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чём нуждается другой. Чтобы поделиться этим ему необходимо найти способ объяснить другому, в чём они нуждаются. Им предстоит найти язык и слова, непонятные другим, но значимые для них самих – конкретные и прямые. Возникает явное желание, но остаётся страх признаться в нём, страх стать уязвимым. Страх перед незнакомцем.



Пьеса Бернара-Мари Кольтеса в исполнении звёзд театра и кино Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте.

Ярчайшая звезда своего поколения, режиссёр Тимофей Кулябин говорит: „В 2022 году тему о запретном, невысказанном и непреодолимом влечении нужно облечь в другую форму. Мы представляем тайное желание, которое наказуемо и которое любое общество по закону признает преступным.



Два актера, но только одно действие. Большую часть времени мы проводим в подсознательных и кошмарных видениях героя, которого не видим. На сцене две фигуры, ведущие напряженный, гневный и сложный диалог. Это внутренний диалог с самим собой - диалог с тайными желаниями и страхами. С тем, что не осмеливаются сказать себе и от чего не могут избавиться, не лишив себя жизни. Это история внутреннего человеческого устройства в мире, в котором сложность становится чем-то нежелательным, неуместным, неприличным. Этот мир провоцирует внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельная болезнь.



Бернар-Мари Кольтес (1948 – 1989, Франция) является автором более, чем двух десятков пьес. Известнейшие среди них „Западная пристань“, „В одиночестве хлопковых полей“ и „Роберто Зукко“. Пьесы были переведены примерно на сорок языков и вошли в театральные репертуары по всему миру. Успешно ставили пьесы Кольте крупнейшие европейские режиссеры, такие как Патри Шеро, Питер Штайн, Кшиштоф Варликовски, Михаэль Тальхаймер, Кама Гингрич, Луис Паскуаль и другие.



РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ:

Джон Малкович

Ингеборга Дапкунайте



Спектакль на английском языке с синхронным переводом на русский язык.

Продолжительность - 1ч 20 мин

18+