Все любят пёсиков! В эстонский прокат выходит невероятно трогательный семейный фильм про огромную собаку
Однажды 10-летний Себастьян вынужден отправиться из родного города во французскую глубинку. Привычные бургеры тут сменяет обычный хлеб, а вместо катания на скейте приходится пасти овец в горах. Как тут не сойти с ума? Но на выручку приходит огромная белая собака!
Историю про Белль и Себастьяна французская писательница Сесиль Обри написала около 60 лет назад. И на нее сразу же обратили внимание лучшие французские режиссеры. Тут же вышел знаменитый на всю страну телесериал, а, к примеру, экранизация 2013 года собрала в мировом прокате 35,5 млн евро, что весьма солидно для европейского кино, и заслужила высокие 7,8 на сайте „Кинопоиск“. Впрочем, в том фильме мальчик оказывается в деревне вынуждено - спасается от нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Так же, как, например, герои знаменитых „Хроник Нарнии“ прячутся в дядином деревенском доме от немецких бомбежек и попадают в волшебный мир Льва и Колдуньи.
Режиссер Пьер Коре перенес приключения Себастьяна и его любимой собаки в наше время. Здесь нет эсэсовцев в серой форме, охотящихся за беглыми евреями, но, может, в наше неспокойное время оно и к лучшему. Зато есть очаровательная пиренейская горная собака, которая отвечает щенячей взаимностью на чувства ребенка. Хотя и этим чувствам предстоит масса испытаний.
Словом, если вы соскучились по настоящему доброму „собачьему“ кино вроде „Бетховена“ или „Дороги домой“, то „Белль и Себастьян“ вам точно понравятся. Начиная с 17 февраля, фильм можно увидеть с Эстонии. Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ.