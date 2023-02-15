Все любят пёсиков! В эстонский прокат выходит невероятно трогательный семейный фильм про огромную собаку

Историю про Белль и Себастьяна французская писательница Сесиль Обри написала около 60 лет назад. И на нее сразу же обратили внимание лучшие французские режиссеры. Тут же вышел знаменитый на всю страну телесериал, а, к примеру, экранизация 2013 года собрала в мировом прокате 35,5 млн евро, что весьма солидно для европейского кино, и заслужила высокие 7,8 на сайте „Кинопоиск“. Впрочем, в том фильме мальчик оказывается в деревне вынуждено - спасается от нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Так же, как, например, герои знаменитых „Хроник Нарнии“ прячутся в дядином деревенском доме от немецких бомбежек и попадают в волшебный мир Льва и Колдуньи.