Культовый исландский пианист Викингур Олафссон выступит в Таллинне

В концертном зале „Эстония“ ожидается знаковое событие – сольный концерт культового пианиста из Исландии Викингура Олафссона. Международная пресса говорят о нем в превосходной степени, отмечая „редкое сочетание технического блеска, контролируемой экспрессии и глубины интерпретации“ пианиста. Daily Telegraph назвала его „суперзвездой современного пианизма“. Эстонский пианист Йохан Рандвере сравнил его с Арво Пяртом: „Как и в случае с творчеством Пярта, даже самые далекие от музыки люди с энтузиазмом отмечают, что записи их музыки насколько прекрасны, что от них невозможно оторваться“.

В Таллинне прозвучит сольная программа пианиста „Моцарт и его современники“, которую он записал на одноименную пластинку (2021, Deutsche Grammophon). Олафссон отправляет слушателя в захватывающее путешествие в мир клавишного искусства центральной Европы конца XVIII века, раскрывая дух той эпохи. „Я выбрал несколько моих любимых клавишных произведений Моцарта, чтобы представить их в диалоге с ведущими композиторами его эпохи“, – рассказал Олафссон. Двое из них, Карл Филипп Эммануил Бах и Йозеф Гайдн, были тесно связаны с Моцартом как в музыкальном, так и в духовном плане. Двое других, Бальдассаре Галуппи и Доменико Чимароза, находились значительно дальше, но были частью общей экосистемы музыки 18-го века. „Для меня они словно эхо той эпохи“, – добавил он.