„Швырнул головой о стену“: звезда „Папиных дочек“ Казаков превратился из жертвы в домашнего тирана

14-летняя дочь актера Михаила Казакова Виктория обвинила отца в злоупотреблении наркотиками и алкоголем. Она также заявила, что Казаков был домашним тираном, из-за чего мать и приняла решение уйти от него. „Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену. Вызвали наркологическую службу, и его увезли на реабилитацию, отобрав телефон“, — рассказала наследница артиста.

По словам Виктории, они с матерью пытались наладить отношения с актером, однако он постоянно им угрожал. „Мы много путешествовали, отдыхали. Но даже в таких случаях у меня больше негативных воспоминаний. Как папа кричит на меня или мою маму“, — вспоминает девочка.

Также дочь Казакова призналась, что совсем недавно узнала, что они не родные по крови. Виктория объяснила, что подозревала это и раньше, однако близкие уверяли, что актер — ее родной отец. Девочка прекратила общение с Казаковым после его ухода из семьи.