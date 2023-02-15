15.02.2023, 15:00
Умер один из сценаристов и продюсеров „Секретных материалов“ Джефф Влэминг
ФОТО: Youtube
Умер Джефф Влэминг, сообщает The Hollywood Reporter. Сценаристу и продюсеру было 63 года. У него была онкология.
Влэминг работал над сценарием третьего сезона „Секретных материалов“ (1995 – 1996) и последней части сериала „Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена“ (1996 – 1997).
Также он участвовал в создании сериалов „Зена – королева воинов“, „Дорогая, я уменьшил детей“, „Ганнибал“, „Сотня“, „Изгой“, „Обломки“, „Морская полиция. Спецотдел“, „Грань“, „Числа“, „Звёздный крейсер „Галактика“, „Звёздные врата. Вселенная“ и других.
У Влэминга остались жена и двое сыновей.