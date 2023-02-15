Шоубиз
15.02.2023, 17:00

Николая Сванидзе вывели из искусственной комы

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Николай Сванидзе
Николай Сванидзе
ФОТО: Youtube

Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщают российские СМИ. После выхода из медикаментозного сна Сванидзе находится в сознании. Telegram-канал Mash уточняет, что журналист всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

По данным канала, состояние Сванидзе остается стабильно тяжелым из-за пневмонии, развития сепсиса и проблем с внутренними органами. При этом пульс, сердечный ритм и давление пациента в норме. Медики отмечают положительную динамику на фоне интенсивной терапии.

О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. В Союзе журналистов Москвы рассказывали, что правозащитник на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.

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