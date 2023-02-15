15.02.2023, 17:00
Николая Сванидзе вывели из искусственной комы(2)
ФОТО: Youtube
Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщают российские СМИ. После выхода из медикаментозного сна Сванидзе находится в сознании. Telegram-канал Mash уточняет, что журналист всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
По данным канала, состояние Сванидзе остается стабильно тяжелым из-за пневмонии, развития сепсиса и проблем с внутренними органами. При этом пульс, сердечный ритм и давление пациента в норме. Медики отмечают положительную динамику на фоне интенсивной терапии.
О госпитализации 67-летнего Сванидзе с отеком легких стало известно 6 февраля. В Союзе журналистов Москвы рассказывали, что правозащитник на момент госпитализации находился в тяжелом состоянии.