Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, сообщают российские СМИ. После выхода из медикаментозного сна Сванидзе находится в сознании. Telegram-канал Mash уточняет, что журналист всё ещё находится на аппарате искусственной вентиляции легких.