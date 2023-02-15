Пластика, диета, краска для волос: Филипп Киркоров объяснил смену имиджа
Несколько недель назад исполнитель удивил поклонников своей стройностью. Как оказалось, в этом ему помог пластический хирург. Но не только. Сам Киркоров уверяет, что дополнительно пришлось сесть на строгую диету, благодаря которой он скинул 40 кг.
В программе „Ты не поверишь“ Филипп объяснил своё очередное преображение тем, что так лучше для нового клипа. По его словам, на протяжении пяти лет он не мог выпустить балладу под названием „Если ты уйдешь“. И лишь накануне выхода исторической драмы „Нюрнберг» певец решился презентовать новую песню. „Этот фильм, эта история, наша история, история мировая не могли оставить меня равнодушным“, — сказал он.
Но на звание главного блондина России Киркоров претендовать не собирается. „У нас на всю страну один блондин натуральный, а я крашеный“, — уточняет он.