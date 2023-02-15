Пластика, диета, краска для волос: Филипп Киркоров объяснил смену имиджа

В программе „Ты не поверишь“ Филипп объяснил своё очередное преображение тем, что так лучше для нового клипа. По его словам, на протяжении пяти лет он не мог выпустить балладу под названием „Если ты уйдешь“. И лишь накануне выхода исторической драмы „Нюрнберг» певец решился презентовать новую песню. „Этот фильм, эта история, наша история, история мировая не могли оставить меня равнодушным“, — сказал он.