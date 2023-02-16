Умерла актриса Рэкел Уэлч — секс-символ Голливуда 70-х(3)
Стало известно, что вчера скончалась 82-летняя актриса Рэкел Уэлч, которая прославилась в сериале „Моя жена меня приворожила“. О трагедии сообщила семья звезды.
Артистка родилась в семье боливийца и ирландки, ее настоящее имя Жо Рэкуел Техада. Шатенка увлеклась театром в 19 лет. Ее карьера в американском шоу-бизнесе началась в 1966 году с таких масштабных картин, как „Фантастическое путешествие“ и „Миллион лет до нашей эры“. Так, она стала одной из самых востребованных звезд Голливуда. А в 1974 году даже получила премию „Золотого глобуса“, исполнив роль Констанции Бонасье в фильме „Три мушкетера: Подвески королевы“.
Также Рэкел снялась в фильмах „Бандольеро“, „Чудотворец“, „Последний круиз на яхте „Шейла“, „Чудовище“. В 1977 году на четверть века она покинула кино, а затем появлялась на экранах с большими перерывами. Например, после „Блондинки в законе“ (2001) — в „Доме Версаче (2013).