Эзра Миллер добегался: зрители призывают бойкотировать фильм „Флэш“

„Я думаю, тот факт, что Эзра Миллер все еще в фильме „Флэш“, доказывает, что при капитализме культура отмены существует только тогда, когда она не слишком сильно вредит прибыли компаний. Warner Brothers решили, что зарабатывание денег — их главный приоритет, даже если в фильме снялся насильник“, — написал музыкант Райан Бирд.