Эзра Миллер добегался: зрители призывают бойкотировать фильм „Флэш“
Пользователи Сети призывают бойкотировать фильм „Флэш“ с Эзрой Миллером в главной роли из-за скандалов с участием артиста. Негативные отзывы начали появляться в Twitter после релиза трейлера картины, — пишет Gazeta.
„Я думаю, тот факт, что Эзра Миллер все еще в фильме „Флэш“, доказывает, что при капитализме культура отмены существует только тогда, когда она не слишком сильно вредит прибыли компаний. Warner Brothers решили, что зарабатывание денег — их главный приоритет, даже если в фильме снялся насильник“, — написал музыкант Райан Бирд.
Согласно последнему решению суда, звезду „Флэша“ обязали проходить тест на алкоголь и наркотики, а также продолжать курсы лечения психики. Всего для прохождения испытательного срока актер должен соблюсти 41 условие.
Изначально Миллер обвинялся в краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении. 1 мая 2022 года актер забрался в кладовую своего соседа, из которой украл бутылки джина, водки и рома.