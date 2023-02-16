„Пуговку“ все же уговорили сняться в продолжении „Папиных дочек“

Екатерина Старшова, сыгравшая роль самой младшей дочки, призналась, что предложение снова сыграть Пуговку в сериале ей поступило около года назад: „Я не ожидала, что все это всерьез. Мы даже пошутили с родителями, что мне позвонили какие-то приколисты“.

По словам Старшовой, изначально она не планировала снова сниматься в проекте, поскольку была занята в другой деятельности, не связанной с кино. Также актриса объяснила, что снималась в „Папиных дочках“ в пятилетнем возрасте и устала от сериала. „Лично я — это больше, чем Пуговка. Неприятно, конечно, чувствовать, что это одна роль на всю жизнь. Как бы актер одной роли“, — говорила девушка.

И до последнего участие Екатерины было под вопросом: сложно сниматься, когда ты живёшь за границей России (сложно даже приехать в Россию). Тем не менее, в сериале она появится, но с оговоркой. „Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать“, — объяснила Старшова.