„Романтизация алкоголя“: в России начали отменять концерты Клавы Коки

Одной из жертв „моральной паники“ стала выступавшая на концерте в Лужниках в годовщину аннексии Крыма певица Клава Кока, попавшая и в украинский санкционный список, чьи концерты в Туле 21 февраля и 8 апреля подверглись отмене.

Во вторник Роскомнадзор опубликовал экспертизу её клипа „Пьяную домой“, где увидел „романтизацию“ употребления алкоголя. Этому видео два года, за которые только на Youtube оно набрало более 60 млн просмотров.

Пока неясно, почему клип и песня со следующими строчками озадачили ведомство именно сейча. Однако, в понедельник оно объявило о начале использования системы „Окулус“, которая должна искать „запрещённую информацию“ по видеозаписям и изображениям в интернете.

Помимо Коки в феврале-апреле в ряде российских городов отменили концерты рок-группы Louna и стендап-комика Александра Реввы — но эти артисты на контрасте с Клавой открыто проговаривали свою антивоенную позицию.

Источники сразу нескольких российских СМИ утверждают, что запрет на выступления поступил из администрации президента.