ALIKA: Станет ли певица из Нарвы мостом между эстонским и русским обществом?

Победа 20-летней Алики Миловой, выступавшей с песней „Bridges“ (англ. „Мосты“) на конкурсе Eesti Laul, который состоялся 11 февраля, не стала неожиданностью, хотя конкурс в этом году был одним из самых напряженных за всю историю. Одна из фавориток, Alika — таков ее официальный сценический псевдоним — победила рокеров в суперфинале и поедет представлять Эстонию на 67-м песенном конкурсе „Евровидение“ в Ливерпуль, на родину The Beatles.