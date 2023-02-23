23.02.2023, 14:00
ALIKA: Станет ли певица из Нарвы мостом между эстонским и русским обществом?(14)
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Успех Алики Миловой, победительницы песенного конкурса Eesti Laul, — это не случайность, а результат упорного труда и самоотдачи, пишет Eesti Ekspress.
Победа 20-летней Алики Миловой, выступавшей с песней „Bridges“ (англ. „Мосты“) на конкурсе Eesti Laul, который состоялся 11 февраля, не стала неожиданностью, хотя конкурс в этом году был одним из самых напряженных за всю историю. Одна из фавориток, Alika — таков ее официальный сценический псевдоним — победила рокеров в суперфинале и поедет представлять Эстонию на 67-м песенном конкурсе „Евровидение“ в Ливерпуль, на родину The Beatles.