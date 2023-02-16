Суд отказал первой жене Грачевского в доле наследства

Изначально первая жена режиссера требовала выделить ей 25% от прибыли киножурнала „Ералаш“, и такую же долю в продюсерском центре, который принадлежал Грачевскому.

Грачевский прожил в браке с Галиной 35 лет и развелся с ней в 2009 году. В их союзе родились сын Максим и дочь Ксения, которая некоторое время и сама работала в „Ералаше“, однако затем серьёзно обиделась на отца и перестала с ним общаться. По одной версии это произошло в результате его ухода из семьи. По другой — потому что запретил дочери быть директором киножурнала.

Ксения в одном из интервью говорила про отца так: „Простить отца никогда не смогу! Раньше он говорил, что всем в жизни обязан моей мамочке. А после развода стал рассказывать, что его главные достижения — „бросил курить, развелся с женой и уволил дочь“. Не зря моя бабушка по отцовской линии отговаривала маму связываться с ее сыном. Говорила, что Боря весь в отца: тот тоже был падок на женщин и бросил семью“.