Мальчик, из которого выжали все соки: Дэниэл Редклифф может вернуться к роли Гарри Поттера
Киностудия Warner Bros. начала разработку фильма „Гарри Поттер и проклятое дитя“. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на внутренние источники. В основу будет положена пьеса Джек Торна, Джона Тиффани и создательницы поттерианы Джоан Роулинг.
По информации издания, на свет могут появиться два фильма, а его создатели „мечтают о возвращении главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, но до этого еще невероятно далеко“.
Год назад, отвечая на вопрос о возможном возвращении к роли, актёр отвечал уклончиво: „Я приближаюсь к моменту, когда чувствую, что удачно выбрался из „Поттера“, и я доволен тем, где я нахожусь сейчас. Возвращение было бы огромным изменением в моей жизни“. Но мосты не сжигал, напомнив, что на экраны спустя десятилетия вернулись актёры оригинальных „Звёздных войн“.