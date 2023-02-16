Мальчик, из которого выжали все соки: Дэниэл Редклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

По информации издания, на свет могут появиться два фильма, а его создатели „мечтают о возвращении главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, но до этого еще невероятно далеко“.

Год назад, отвечая на вопрос о возможном возвращении к роли, актёр отвечал уклончиво: „Я приближаюсь к моменту, когда чувствую, что удачно выбрался из „Поттера“, и я доволен тем, где я нахожусь сейчас. Возвращение было бы огромным изменением в моей жизни“. Но мосты не сжигал, напомнив, что на экраны спустя десятилетия вернулись актёры оригинальных „Звёздных войн“.