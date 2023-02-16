Перебор... Мать семерых детей захотела восьмого и родила сразу пятерых(2)
Как сообщает Super со ссылкой на Daily Mail, в преддверии 14 февраля супруги из Великобритании стали родителями 12 детей. До очередного прибавления в семействе 55-летний Винс Кларк и его 37-летняя супруга Доминика уже воспитывали семерых наследников в возрасте от 10 месяцев до 12 лет. Невероятная любовь к детям сподвигла их на восьмую беременность, и судьба сделала им необычный сюрприз...
Вместо одного ребенка девушка забеременела сразу пятью. Хотя родители-герои признались, что перед зачатием придерживались особой диеты из низкокалорийной пищи, врачи уверяют, что их шансы зачать пятерняшек все так же составляли один к 52 миллионам. Не иначе как чудо! „У нас было больше шансов выиграть в лотерею, чем родить эту толпу. Мне как математику нравится такая статистика“, — шутливо поделилась впечатлениями многодетная мать.
Доминика находилась под присмотром врачей последние 10 недель. В итоге три девочки и два мальчика были рождены раньше срока путем кесарева сечения. Все малыши, хоть и нуждаются в респираторной поддержке, чувствуют себя хорошо и в скором времени могут отправиться домой к своим многочисленным братьям и сестрам.