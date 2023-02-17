Лидер группы „Несчастный случай“ Алексей Кортнев задержан полицией(9)
Лидер музыкального коллектива „Несчастный случай“ Алексей Кортнев был задержан полицией Новосибирска. Однако позднее артист сообщил, что конфликт исчерпан.
Согласно сообщениям СМИ, Кортнев якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов, после чего был задержан. „Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке“, — объяснил музыкант.
15 февраля в новосибирском клубе „Бродячая собака“ должен был пройти концерт „Несчастного случая“, но выступление перенесли на другую площадку. Перед началом концерта на новое место проведения приехали полицейские и пожарные, которые утверждали, что им поступили сообщения о задымлении в здании. В конечном итоге гостям вернули деньги за билеты.