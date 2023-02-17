Лидер группы „Несчастный случай“ Алексей Кортнев задержан полицией

Согласно сообщениям СМИ, Кортнев якобы показал неприличный жест сотруднику правоохранительных органов, после чего был задержан. „Да, было [задержание], но инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло. Нет, [протоколов не составляли], все в порядке“, — объяснил музыкант.

15 февраля в новосибирском клубе „Бродячая собака“ должен был пройти концерт „Несчастного случая“, но выступление перенесли на другую площадку. Перед началом концерта на новое место проведения приехали полицейские и пожарные, которые утверждали, что им поступили сообщения о задымлении в здании. В конечном итоге гостям вернули деньги за билеты.