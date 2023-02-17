Джиган опять отправился в психиатрическую клинику

Оксана Самойлова госпитализацию супруга никак не комментирует и подогревает слухи о конфликтах в семье: „Чем больше п*** в жизни, тем чаще я хожу в спортзал. Это я называю „экологичное проживание“», — поделилась блогерша с подписчиками.

Super стало известно, что в клинике клиентов реабилитируют после перенесенных психозов, нервных срывов, депрессивных состояний, а также при наркотической, алкогольной и табачной зависимостях. Больница специализируется и на детокс-программах, которые помогают пациентам очистить организм после отравления алкоголем, наркотическими, лекарственными, токсическими веществами и продуктами. Также в центре занимаются проблемами с неврологией: лечат позвоночник и опорно-двигательную систему.