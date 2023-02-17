Актера из „Папиных дочек“ и музыканта „Землян“ обвинили в педофилии

Утверждается, что заявление в полицию на 52-летнего Махача Мухайдинова написала директор частной семейной школы в Раменском, где актер работает преподавателем музыки.

Директор заявила, что актер давал ее 9-летней дочке индивидуальные уроки, на одном из которых якобы совершил насильственные действия сексуального характера. В школу приезжали полицейские, сейчас по факту заявления проводится проверка.

Позднее представители Следственного комитета уточнили, что 53-летнего мужчину подозревают в неоднократно совершенных развратных действиях по отношению к нескольким несовершеннолетним ученицам. Утверждается, что инциденты могли иметь место с июня 2022 года по февраль 2023 года.

Журналисты попытались узнать подробности у соседей музыканта. И они признались, что уже подозревали его в педофилии. Мужчина якобы пользовался плохой репутацией, часто выпивал с одной женщиной и, по их данным, признался ей в своем пристрастии. „Дыма без огня не бывает. Скорее всего, прокололся где-то“, — поделилась соседка.

Мухайдинов несколько лет был бас-гитаристом рок-группы „Земляне“, играл эпизодические роли в сериалах: охранника в „Папиных дочках“, медбрата в „Моей прекрасной няне“, повара ресторана в „Рублевке Live“.