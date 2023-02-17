17.02.2023, 17:00
Тима Белорусских отсидел свой срок и рвется на сцену(1)
ФОТО: Youtube
Белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских отбыл наказание за хранение запрещенных веществ, — радует его поклонников Gazeta.
Такой вывод можно сделать из нового поста Белорусских в социальных сетях, в котором он анонсировал свой гастрольный тур по России и большой концерт в VK Stadium. „Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!“ — написал артист.
Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами.