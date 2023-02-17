Тима Белорусских отсидел свой срок и рвется на сцену

Такой вывод можно сделать из нового поста Белорусских в социальных сетях, в котором он анонсировал свой гастрольный тур по России и большой концерт в VK Stadium. „Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!“ — написал артист.