Шоубиз
17.02.2023, 17:00

Тима Белорусских отсидел свой срок и рвется на сцену

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Тима Белорусских
Тима Белорусских
ФОТО: Youtube

Белорусский поп-исполнитель Тима Белорусских отбыл наказание за хранение запрещенных веществ, — радует его поклонников Gazeta.

Такой вывод можно сделать из нового поста Белорусских в социальных сетях, в котором он анонсировал свой гастрольный тур по России и большой концерт в VK Stadium. „Спустя два года переносов начиная от пандемии и заканчивая всем известным форс-мажором Тимы. Мы наконец-то рады представить вам даты на наши столичные презентации!“ — написал артист.

Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы после того, как задержали в Минске с запрещенными веществами.

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