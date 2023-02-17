Сегодня в Таллинне состоится большая украинская тусовка! Организатор: “Поставили диджеям задачу работать так же, как и в любом ночном клубе Киева“

- Почему решил сделать такую вечеринку, идея пришла после начала войны?

- Сама идея мероприятия была ещё до начала войны, так как в Эстонии проживало довольно много украинцев. Сегодня в нашей стране находится также довольно большое количество людей, которые сбежали от того ужаса, что происходит в их стране. Они растят детей, находят новое жильё, друзей и выстраивают свою жизнь по-новому. Цель „Sapronov Kutsub“ - внести в это частичку того, что мы умеем, и позволить людям на одну ночь всем встретиться в одном здании. Познакомиться, пообщаться, послушать свои любимые песни и хотя бы на 6 часов отвлечься от трудностей сегодняшнего дня.

- А выступающие специально из Украины приехали?

- Выступающие гости, а именно DJ Shnaps & MC Рыбик - это резиденты самых крупных клубов и радиостанций Украины. Они приезжают специально, чтобы принести частичку клубной культуры Украины в Таллинн.

- На мероприятие могут приходить только украинцы?

- На мероприятие мы зовём не только украинцев, но и людей, которые хотят познакомиться с ночной жизнью центральных клубов Украины. Украинский язык - один из самых мелодичных в мире, и песни, написанные на украинском языке, звучат по-особенному. Конечно, плейлист будет также состоять из современных композиций на русском и других иностранных языках, но со своей изюминкой.

- Какая музыка будет играть? Будет ли цензура? Те артисты, кто поддержал Россию, не могут же быть в плейлисте?

- Что касается фильтрации музыки - у нас не было подобного разговора с диджеями и МС. Мы ставили диджеям задачу работать так же, как и в любом ночном клубе Киева (или другого украинского города). Мы исходим из того, что они понимают в этом намного лучше, чем мы.

В любом случае, нам кажется, что сегодня в ночной культуре представлено очень много направлений для разных слоёв общества, и есть много мероприятий в поддержку Украины. Но, к сожалению, нет ни одного мероприятия непосредственно для украинцев. Мы видим перед собой задачу это исправить. И с удовольствием ждём всех 17 февраля в ночном клубе Cathouse!