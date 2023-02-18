Веру Брежневу вырезали из сериала „Мажор“. На очереди „Елки“?

Журналистка объяснила, что во втором сезоне Брежнева появилась в десятом эпизоде в роли камео, однако в эфире телеканала не были показаны сцены с исполнительницей. При этом на стриминговых платформах, в том числе на Кинопоиске, Брежнева присутствует в кадрах.

Видимо, далее стоит ждать пропажу Веры и из других фильмов, где она успела сняться. Например, из „Елок“ — тем более что там её партнёром был Никита Пресняков, который, хоть и не высказывался явно против войны, но уехал из Россию и таким образом попал в категорию „предателей“ и „турбопатриотов“. Ну и фильм „8 лучших свиданий“ в России вряд ли будет показан вообще: там снялась не только Брежнева, но и Владимир Зеленский.