Звезда „Игры престолов“ Джек Глисон привез в Киев пикап для ВСУ

Исполнитель роли злодея Джоффри Баратеона пообщался с фанатами в Киевском академическом театре юного зрителя и провёл в театре благотворительный киноинтенсив. Деньги, вырученные за эти два мероприятия, будут направлены на приобретение грузовика для ВСУ.

Джек Глисон выступает на сцене с 8 лет. Актёрскую карьеру он начал со съёмок в короткометражных фильмах, затем играл эпизодические роли, в частности в картинах „Бэтмен: Начало“ и „Грибы“. Известность ему принесла роль Джоффри Баратеона в телесериале „Игра престолов“. В 2014 году актер заявил, что по окончании съемок в сериале завершит карьеру в кино.