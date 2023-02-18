Скончалась вторая жена Высоцкого и создатель его центра Людмила Абрамова

Актриса, сценаристка, Людмила Абрамова с 1965 по 1970 год была замужем за Владимиром Высоцким. Автор книги воспоминаний о Высоцком, одна из основателей Музея Владимира Высоцкого в Москве («Дома Высоцкого на Таганке“).

С мужем они познакомились в годы учебы во ВГИКе, где Абрамова занималась в мастерской Михаила Ромма, а ее однокурсником был Андрей Кончаловский. В ту пору она уже снималась в кино, и на съемках картины „713-й просит посадку“, которую называют первым советским фильмом-катастрофой, в 1961 году встретила Высоцкого.

Брак был неожиданным. Актер на улице пытался занять у кого-нибудь денег, чтобы расплатиться за разбитую по нетрезвости посуду в ресторане, и девушка отдала ему фамильное кольцо, которое тот заложил в ломбард (правда, впоследствии выкупил и вернул). Такой решительности юной актрисы предшествовала трагедия: из-за ее отказа покончил с собой молодой человек, и Людмила поклялась быть внимательнее к людям и согласиться выйти замуж за первого, кто позовет. Им оказался Высоцкий. Они поженились, у них появились двое сыновей — Аркадий и Никита.