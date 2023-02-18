ВИДЕО | „Придет время — наградим действительно лучших“. Дмитрий Нагиев отказался вести премию Муз-ТВ

„Я благодарю концерн „Муз-ТВ“ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — сказал Нагиев в опубликованной видеозаписи.

Комментаторы оказались озадачены таким заявлением. Украинцы благодарят Нагиева за поддержку. На что некоторые россияне отвечают, что про Украину не сказано ни слова. В свою очередь сторонники войны не сошлись во мнениях: одни предположили, что „ещё один на России зарабатывал, а теперь на другую сторону переметнулся“. Другие же, оставаясь сторонниками войны, согласны с тем, что пока гибнут люди, не время для веселья.

После российского вторжения в Украину в 2022 году многие российские артисты, в том числе выступавшие на премии „Муз-ТВ“, уехали из России. А некоторым из оставшихся „перекрыли кислород“: они не могут давать концерты и не появляются на ТВ. Несложно догадаться, что и премировать их не будут.

В марте 2022 года, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, где он бреет голову под строчки „мы воевали сами с собой“ из песни „Поезд в огне“ группы „Аквариум“. В апреле Нагиев опубликовал пост со словами: „Может, хватит“.

В августе 2022 года Дмитрий Нагиев отказался вести шоу „Голос“, „Голос. Дети“ и „Голос. 60+“ на Первом канале. Телеканал объяснил это „творческой паузой“. В ноябре Нагиев заявил, что вернется в шоу, „когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ“.