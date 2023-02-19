Шоубиз
19.02.2023, 09:27

ВИДЕО | Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип

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Юрий Шевчук
Юрий Шевчук
ФОТО: Youtube

В ролике „Родина, вернись домой“ музыкант призывает Россию прекратить войну и заняться своими делами, — пишет DW. Шевчук последовательно выступал против любых войн.

Лидер рок-группы „ДДТ“ Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны России с Украиной. В новой песне „Родина, вернись домой“ он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым.

Стихотворение „Родина, вернись домой“ Шевчук написал прошлым летом - через несколько месяцев после начала войны России против Украины. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. „Не сходи с ума - это не твоя война“, - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.

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