ВИДЕО | Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип

Лидер рок-группы „ДДТ“ Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны России с Украиной. В новой песне „Родина, вернись домой“ он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым.

Стихотворение „Родина, вернись домой“ Шевчук написал прошлым летом - через несколько месяцев после начала войны России против Украины. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. „Не сходи с ума - это не твоя война“, - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.