Актриса Будина напомнила о себе, вслед за Певцовым раскритиковав Чебурашку

В ноябре прошлого года Будина не просто поддержала войну, но и призвала всех российских матерей подготовить своих сыновей к отправке на фронт.

На этот раз досталось фильму „Чебурашка“, который установил абсолютный рекорд кассовых сборов в России за всю историю. Но если ранее артист-депутат Певцов обвинил фильм в пропаганде ЛГБТ, Будина нашла в нём нечто совершенно иное. Она заявила, что комедия навязывает зрителям „ценности Запада“. По словам Будиной, в „Чебурашке“ показаны только отрицательные герои, а также отрицательный образ российской семьи.

„Фильм заканчивается на том, что все герои остаются под покровительством Чебурашки, который им расскажет, как жить, чтобы не ссориться, как находить общий язык и так далее. Не кажется ли вам, что это и есть прообраз искусственного интеллекта?“ — говорит актриса. По словам Будиной, у нее „остался неприятный осадок“ после просмотра картины.

Актриса считает, что в кино должны быть не только отрицательные, но и положительные персонажи. „Очень просто понять, хороший фильм или плохой: найдите мне хотя бы одного человека, на которого вы бы хотели быть похожи в этом фильме“, — посоветовала она.