Представляющая Эстонию на Евровидении Алика получает письма поклонников из-за границы: это дает мне мотивацию(1)
Алика Милова в прошлую субботу выиграла конкурс Eesti Laul и в мае будет представлять Эстонию в Ливерпуле. Певица призналась, что победа в конкурсе принесла ей много новых поклонников, в том числе из-за рубежа, пишет Kroonika.
„Сейчас их определенно стало больше, что меня очень радует“, - сказала Алика. Девушка добавила, что после победы на конкурсе она получила много писем от поклонников.
Певица призналась, что даже получила письмо из Австралии. „Это дает мне очень много надежды и мотивации, чтобы продолжать делать их счастливее“, - сказала она.
Алика сама является большой поклонницей Танеля Падара. „Эта любовь началась в тот момент, когда мой отец начал ставить его пластинки“, - вспоминает она.
Алика даже делала одну свою школьную работу про эстонского исполнителя в 5-м классе. „Мы должны были сделать плакат, на котором написать факты и цифры о человеке. На ком он женился, на ком нет“, - шутит Алика.