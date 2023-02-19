Представляющая Эстонию на Евровидении Алика получает письма поклонников из-за границы: это дает мне мотивацию

„Сейчас их определенно стало больше, что меня очень радует“, - сказала Алика. Девушка добавила, что после победы на конкурсе она получила много писем от поклонников.

Певица призналась, что даже получила письмо из Австралии. „Это дает мне очень много надежды и мотивации, чтобы продолжать делать их счастливее“, - сказала она.

Алика сама является большой поклонницей Танеля Падара. „Эта любовь началась в тот момент, когда мой отец начал ставить его пластинки“, - вспоминает она.

Алика даже делала одну свою школьную работу про эстонского исполнителя в 5-м классе. „Мы должны были сделать плакат, на котором написать факты и цифры о человеке. На ком он женился, на ком нет“, - шутит Алика.

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