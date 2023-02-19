Документальный фильм „Навальный“ получил премию BAFTA

Интересно, что самого Грозева на церемонию решили не пускать. „Я был удивлен, узнав, что мне и моей семье было запрещено посещать премию BAFTA, на которую номинирован документальный фильм „Навальный“. Причина в том, что мы якобы представляем собой „риск в области общественной безопасности“, — написал Грозев. — Подобные случаи показывают, что независимые журналисты во всем мире подвергаются растущей опасности, и ее источник - не только диктаторы-убийцы. Он еще и в том, что мир, которому пытаются служить эти журналисты, заглушает их голоса вместо того, чтобы их усиливать“. Однако в интервью BBC Грозев сообщил, что получал „несколько предупреждений от различных правоохранительных агентств в Европе, и есть явные доказательства того, что моя жизнь в опасности“.