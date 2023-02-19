Документальный фильм „Навальный“ получил премию BAFTA
В Королевском фестивальном зале в лондонском Саутбэнк Центре проходит церемония вручения наград премии BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts). Главным триумфатором среди художественных фильмов уже стал „На западном фронте без перемен“. А в номинации „Лучший документальный фильм“ победила картина Дэниэла Роэра „Навальный“.
Фильм охватывает события в период с лета 2020 по январь 2021 года. Повествование включает фрагменты интервью с самим Алексеем, его женой Юлией, дочерью Дарьей, болгарским журналистом-расследователем Христо Грозевым.
Интересно, что самого Грозева на церемонию решили не пускать. „Я был удивлен, узнав, что мне и моей семье было запрещено посещать премию BAFTA, на которую номинирован документальный фильм „Навальный“. Причина в том, что мы якобы представляем собой „риск в области общественной безопасности“, — написал Грозев. — Подобные случаи показывают, что независимые журналисты во всем мире подвергаются растущей опасности, и ее источник - не только диктаторы-убийцы. Он еще и в том, что мир, которому пытаются служить эти журналисты, заглушает их голоса вместо того, чтобы их усиливать“. Однако в интервью BBC Грозев сообщил, что получал „несколько предупреждений от различных правоохранительных агентств в Европе, и есть явные доказательства того, что моя жизнь в опасности“.
Фильм „Навальный“ победил уже в третий раз: ранее он получил Приз зрительских симпатий и приз „Фаворит фестиваля“ на кинофестивале Sundanse (США).
Впереди возможно получение самой престижной кинопремии — „Оскар“. И там „Навальный“ может стать лучшим документальным фильмом года.