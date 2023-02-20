В новом эпизоде „Южного Парка“ высмеяли принца Гарри и Меган Марк

Ролик посвящен некоему „принцу Канады“ и его жене-актрисе, которые посещают город Южный Парк. У них в руках таблички с надписями: „Мы хотим уединиться!“ и „Хватит на нас смотреть“. В этом же эпизоде принц рекламирует свою новую книгу „Waaaaagh“. Сериал высмеивает то, как королевская семья, якобы стремящаяся к уединению, на самом деле делает все, чтобы оставаться в топе новостной повестки.