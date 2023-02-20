Шоубиз
20.02.2023, 10:02

В новом эпизоде „Южного Парка“ высмеяли принца Гарри и Меган Марк

 
Supst park
Supst park
ФОТО: Youtube

В эпизоде „Всемирный тур конфиденциальности“ мультсериала „Южный парк“ раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл, при этом не указывая имен знаменитостей. Об этом пишет NME.

Ролик посвящен некоему „принцу Канады“ и его жене-актрисе, которые посещают город Южный Парк. У них в руках таблички с надписями: „Мы хотим уединиться!“ и „Хватит на нас смотреть“. В этом же эпизоде принц рекламирует свою новую книгу „Waaaaagh“. Сериал высмеивает то, как королевская семья, якобы стремящаяся к уединению, на самом деле делает все, чтобы оставаться в топе новостной повестки.

„Мне надоело слушать о них! Они повсюду!“; „Нам нет дела до какого-то тупого принца и его тупой жены“, — возмущены герои сериала Кайл Брофловски и Эрик Картман.

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