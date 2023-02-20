Данила Козловский увез Оксану Акиньшину из России

„Данила в Америку свозил?“, „Соскучились по вам. Вы такая счастливая. Пускай любовь живет в сердце всегда“, „Вы очень красивая!“, „Добро пожаловать в Нью-Йорк“, — прокомментировали поклонники снимки Акиньшиной.

Поклонники уверены, что в Штаты Акиньшина улетела вместе со своим возлюбленным Данилой Козловским. В Нью-Йорке живет бывшая гражданская жена актера Ольга Зуева, которая одна растит его дочь Оду-Валентину. Данила регулярно летает в Америку и навещает девочку. Подписчики Оксаны отметили, что она выглядит очень счастливой – видимо, отпуск повлиял на актрису благотворно.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма „Чернобыль“ и расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения.

Позже стало известно, что Козловский оставил жену и дочку, влюбившись в Акиньшину – свою партнершу по фильму „Чернобыль“. Данила и Оксана долго скрывали свои отношения и лишь недавно начали появляться вместе на публике. Артисты до сих пор официально не подтвердили, что они пара, но поклонники уверены: все и так очевидно.

Ради Козловского Акиньшина поставила финальную точку в своем браке с продюсером Арчилом Геловани. Отношения между супругами разладились задолго до этого, тем не менее, Геловани и Акиньшина совместно воспитывали сына Костю и дочь Эмму. Говорят, после развода Арчил настоял, чтобы дети переехали вместе с ним в Грузию. Сейчас их воспитывает бабушка – мама Геловани. Оксана бывает в Тбилиси наездами, и бывший муж не препятствует ее общению с детьми.