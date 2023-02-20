Если не Навальный, то кто: лауреаты премии BAFTA-2023
Как мы уже сообщали, „Навальный“ получил премию BAFTA как лучший документальный фильм прошедшего года.
Антивоенная драма немецкого режиссера Эдварда Бергера „На Западном фронте без перемен“ получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм года, — пишет Meduza.
Всего фильм был удостоен наград в семи номинациях, в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучшую операторскую работу. Его создатель Эдвард Бергер получил премию BAFTA как лучший режиссер.
Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Остин Батлер («Элвис“) и Кейт Бланшетт («Тар“).
В номинациях „Лучший оригинальный сценарий“ и „Выдающийся британский фильм“ победил „Банши Инишерина“. Лучшим анимационным фильмом был назван „Пиноккио“ режиссера Гильермо дель Торо.
Полный список победителей
МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА — „Элвис“
ДИЗАЙН КОСТЮМОВ — „Элвис“
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ — „Навальный“
БРИТАНСКИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ — „Ирландское прощание“
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ — „Банши Инишерина“
ОРИГИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА — „На Западном фронте без перемен“
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ — „Аватар: Путь воды“
ЗВУК — „Аватар: Путь воды“
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ — „Пиноккио“
ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕБЮТ БРИТАНСКОГО СЦЕНАРИСТА, РЕЖИССЕРА ИЛИ ПРОДЮСЕРА — „Солнце моё“ (Шарлотта Уэллс)
КИНЕМАТОГРАФИЯ — „На Западном фронте без перемен“
МОНТАЖ — „Все везде и все сразу“
КАСТИНГ — „Элвис“
ФИЛЬМ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ — „На Западном фронте без перемен“
АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА — Керри Кондон (“Банши из Инишерина“)
АКТЁР ВТОРОГО ПЛАНА — Барри Кеоган (“Банши из Инишерина“)
АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ — „На Западном фронте без перемен“
БРИТАНСКАЯ КОРОТКОМЕТРАЖНАЯ АНИМАЦИЯ — „Мальчик, Крот, лиса и лошадь“
ДИЗАЙН ПРОИЗВОДСТВА — „Вавилон“
ВЫДАЮЩИЙСЯ БРИТАНСКИЙ ФИЛЬМ — „Банши Инишерина“
ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА — Эмма Макки („Сексуальное воспитание“)
ЛУЧШИЙ АКТЕР — Остин Батлер („Элвис“)
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ — Кейт Бланшетт („Tar“)
РЕЖИССЁР — „На Западном фронте без перемен“, Эдвард Бергер
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ — „На Западном фронте без перемен“