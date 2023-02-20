Если не Навальный, то кто: лауреаты премии BAFTA-2023

Антивоенная драма немецкого режиссера Эдварда Бергера „На Западном фронте без перемен“ получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм года, — пишет Meduza.

Всего фильм был удостоен наград в семи номинациях, в том числе за лучший адаптированный сценарий, лучшую музыку и лучшую операторскую работу. Его создатель Эдвард Бергер получил премию BAFTA как лучший режиссер.

Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Остин Батлер («Элвис“) и Кейт Бланшетт («Тар“).

В номинациях „Лучший оригинальный сценарий“ и „Выдающийся британский фильм“ победил „Банши Инишерина“. Лучшим анимационным фильмом был назван „Пиноккио“ режиссера Гильермо дель Торо.

Полный список победителей

МАКИЯЖ И ПРИЧЕСКА — „Элвис“

ДИЗАЙН КОСТЮМОВ — „Элвис“

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ — „Навальный“

БРИТАНСКИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ — „Ирландское прощание“

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ — „Банши Инишерина“

ОРИГИНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА — „На Западном фронте без перемен“

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ — „Аватар: Путь воды“

ЗВУК — „Аватар: Путь воды“

АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ — „Пиноккио“

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕБЮТ БРИТАНСКОГО СЦЕНАРИСТА, РЕЖИССЕРА ИЛИ ПРОДЮСЕРА — „Солнце моё“ (Шарлотта Уэллс)

КИНЕМАТОГРАФИЯ — „На Западном фронте без перемен“

МОНТАЖ — „Все везде и все сразу“

КАСТИНГ — „Элвис“

ФИЛЬМ НЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ — „На Западном фронте без перемен“

АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА — Керри Кондон (“Банши из Инишерина“)

АКТЁР ВТОРОГО ПЛАНА — Барри Кеоган (“Банши из Инишерина“)

АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ — „На Западном фронте без перемен“

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОМЕТРАЖНАЯ АНИМАЦИЯ — „Мальчик, Крот, лиса и лошадь“

ДИЗАЙН ПРОИЗВОДСТВА — „Вавилон“

ВЫДАЮЩИЙСЯ БРИТАНСКИЙ ФИЛЬМ — „Банши Инишерина“

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА — Эмма Макки („Сексуальное воспитание“)

ЛУЧШИЙ АКТЕР — Остин Батлер („Элвис“)

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ — Кейт Бланшетт („Tar“)

РЕЖИССЁР — „На Западном фронте без перемен“, Эдвард Бергер

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ — „На Западном фронте без перемен“