ВИДЕО | Еще один выдуманный трейлер из „Грайндхауса“ Тарантино и Родригеса станет фильмом

Проект „Грайндхаус“ Тарантино и Родргеса состоял из двух фильмов „Доказательство смерти“ и „Планета страха“ и выступал оммажем малобюджетному эксплуатационному кино 70-х годов, которое в США часто показывали на сдвоенных сеансах в кинотеатрах-грайдхаусах.

Специально для „Грайндхауса“ были сняты пять фейковых трейлеров: „Мачете“ Роберта Родригеса, „Нет“ Эдгара Райта, „День благодарения“ Элая Рота, „Женщины-оборотни из СС“ Роба Зомби и „Бомж с дробовиком“ Джейсона Айзенера. Впоследствии Родригес выпустил два фильма о Мачете, а Айзенер снял полнометражную версию „Бомжа с дробовиком“.

Съемки „Дня благодарения“ планируется начать в марте. Главную роль может сыграть Патрик Демпси. Оригинальный трейлер выглядел так: