Снимается фильм об Эдгаре Сависааре

„Идет сбор материала“, - подтверждает Эло. „Были в Вастсе-Куусте и записали интервью с классной руководительницей Сависаара Хельве Кару, а также с его одноклассницей Майе Асур. Воспоминания о времени, когда Сависаар еще не занимался политикой – приветствуются. Я уже получил по почте фотографии и прочие памятные вещи.

Режиссер не называет точной даты выхода в эфир, поскольку съемки находятся на ранней стадии.

Эдгар Сависаар, одна из ключевых фигур переходного периода Эстонии, бывший премьер-министр и основатель Народного фронта и Центристской партии, умер в возрасте 72 лет 29 декабря прошлого года. В начале этого года он был похоронен на кладбище Вынну рядом со своими родителями.