Кейт Миддлтон совершила дерзкую выходку на премии BAFTA

Кейт Миддлтон и принц Уильям из тех пар, которые всегда четко следуют королевскому протоколу. И проявление чувств на публике, согласно этому документу, им запрещено.

В свое время Меган Маркл и принц Гарри с завидным постоянством нарушали вековые традиции, а вот принц и принцесса Уэльские никогда не позволяли себе вольностей. Пожалуй, трудно припомнить случаи, когда Кейт публично проявиляла нежность к мужу. Более того, в последнее время все чаще появляются слухи о том, что отношения в паре дали трещину.

Но последний выход известного семейства в свет явно ставит точку в этих домыслах. То, что сделала Кейт Миддлтон на красной дорожке, явно не было прописано протоколом, да и пиарщики двора вряд ли могли пойти на такой шаг.

Так что оставим этот жест на совести будущей королевы. Одним движением руки она развеяла все сомнения в крепости их с мужем союза и в очередной раз подтвердила статус принцессы из народа.

Супруги появились на вручении премии BAFTA — принц Уильям является президентом мероприятия с 2010 года. Торжество прошло в Royal Festival Hall в Лондоне. Кейт и Уильям стали почетными гостями: на красную дорожку они вышли одними из первых. Герцогиня выбрала белое платье в пол и высокие черные перчатки, а принц — бархатный пиджак.

Муж и жена остановились в начале пути, сделали несколько кадров для прессы, а потом двинулись дальше, что-то увлеченно обсуждая. В какой-то момент Кейт легонько шлепнула мужа ладонью по ягодице.

Еле заметный жест 41-летней многодетной мамы, конечно же, не укрылся от объективов и стал чуть ли не самым обсуждаемым событием премии.

Поклонники пары имеются во всем мире, но осуждать смелый поступок герцогини никто не стал, а как раз наоборот. Кажется, супруги стали еще больше любимы.