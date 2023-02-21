ВИДЕО | Да здравствует любовь! Геттер Яани и Отт-Сандер Палм отмечают помолвку в Дубае

В интервью с Kroonika на прошлой неделе Геттер и Отт-Сандер сказали, что полетят праздновать это событие поездкой в Дубай. „В этот раз будем отдыхать только вдвоем. Обычно мы ездили куда-то вместе с семьей и друзьями“, - сказала Геттер. „Хочется ни о чем не думать и просто отдыхать“, - добавил Отт-Сандер.

Певица поделилась со своими подписчиками видео, где они посетили мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. „Это действительно невероятно красиво и я рада, что мы смогли увидеть это своими глазами. Это обязательное для посещения место в Абу-Даби“, - поделилась Геттер.

В чем секрет долгих отношений Геттер и Отт-Сандера? „Отношения должны основываться на свободе действий. Для отношений не нужно много работать, все должно происходить естественно“, - говорит Отт-Сандер.

Геттер добавила, что у них обоих есть пространство и время, чтобы жить своей собственной жизнью, а также заниматься своими делами. „Для нас вполне нормально встречаться с друзьями отдельно“.