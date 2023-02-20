Концерты группы „Мумий Тролль“ отменили по всей России

В марте музыканты должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Как сообщает „7×7“, в группах концертов появились сообщения об их отмене по „независящим от организатора и артистов“ причинам. На сайте „Мумий Тролля“ страницы, связанные с туром, перестали работать.

Коллектив отмену концертов не комментировал.

„7×7“ отмечает, что в январе провластное российское издание Readovka писало, что в приграничных регионах „в скором времени организаторы отменят концерты опальных музыкантов“.

24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину — группа „Мумий Тролль“ опубликовала в инстаграме фотографию со строчкой из песни „Забавы“: „Мне бы твои пули переплавить в струны“. На следующий день музыканты напрямую выступили против войны, — напоминает Meduza. В марте группа решила отказаться от концертов до завершения военных действий, но позже анонсировала тур по России.

После начала войны в Украине в России начали отменять или срывать концерты музыкантов, выступавших против вторжения. В июле петербургская „Фонтанка“ опубликовала список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали „Машина времени“, „Аквариум“, „Би-2“, Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.