ВИДЕО | Рената Литвинова неожиданно вернулась в Россию

„Еду к маме на день рождения. 85 лет. Дорога через Питер, „где еще есть адреса…“» — написала она в мессенджере.

Там же актриса опубликовала видео, снятое из салона автомобиля, который едет по трассе за границей. О направлении можно судить по дорожным знакам, которые указывают путь на Санкт-Петербург. В ролике также слышно, что актриса включила в машине аудиокнигу о волшебнике Гарри Поттере.

Литвинова уехала из России в конце февраля 2022 года. Актриса рассказала, что в Париже она начала учить французский язык. Во Франции кинодеятель также продолжает лечиться и работать — Литвинова занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В начале июля она стала моделью на показе Balenciaga. А в августе актриса рассказала о желании вернуться в Россию.