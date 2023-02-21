21.02.2023, 13:00
Филипп Киркоров раскрыл прозвища, которыми его называли в молодости
ФОТО: Rutube
Певец Филипп Киркоров на шоу „Маска“ признался, что в школьном возрасте его называли Пуделем и Эфиопом из-за смуглого лица и кудрявых волос.
„У меня два погоняла было — Эфиоп и Пудель! Эфиоп, потому что темное лицо было — я все время загорал в Болгарии. И кучерявые волосы“, — рассказал Киркоров.
Он рассказал об этом на фоне обсуждения выступления участника в маске Пуделя. По мнению Киркорова, в костюме скрывается очень талантливый и выдающийся артист. Музыкант подчеркнул, что пока не хочет разгадывать личность под маской, так как хочет удивиться только в финале.