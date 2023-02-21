Филипп Киркоров раскрыл прозвища, которыми его называли в молодости

„У меня два погоняла было — Эфиоп и Пудель! Эфиоп, потому что темное лицо было — я все время загорал в Болгарии. И кучерявые волосы“, — рассказал Киркоров.

Он рассказал об этом на фоне обсуждения выступления участника в маске Пуделя. По мнению Киркорова, в костюме скрывается очень талантливый и выдающийся артист. Музыкант подчеркнул, что пока не хочет разгадывать личность под маской, так как хочет удивиться только в финале.