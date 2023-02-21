„Билет в один конец“: врач обрисовал мрачные перспективы Брюса Уиллиса

„Лобно-височная деменция, как и все другие болезни, связанные с деменцией, означают уничтожение дегенеративными процессами нейронов мозга, их связей. Это билет в один конец“, — сказал Власов.

По словам специалиста, нейронные связи в обратном порядке не восстанавливаются. Он добавил, что пострадавшая часть коры мозга актера отвечает за общение, социальное поведение. Из-за этого Уиллис может перестать запоминать образы, лица и теряться в собственной памяти.

Ранее семья Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция, болезнь прогрессирует. Это заболевание в большей степени затрагивает характер человека, его поведение и речь. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции.

Уиллис ушел из кино в марте прошлого года, — тогда врачи диагностировали у него афазию (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга). Первоначальный диагноз Уиллиса указывал на то, что ему будет трудно говорить, писать и понимать язык, как устный, так и письменный . Несмотря на свое состояние, актер продолжал появляться на публике.

При этом фильмы с участием Уиллиса ещё продолжают выходить: только в 2022 году — 11. Правда, их качество оставляет желать лучшего — от 2,9 до 4,5 на IMDB.