По многочисленным просьбам зрителей Cirque du Soleil объявляет о дополнительном представлении OVO в Таллинне

„Мы очень рады, что такая всемирно известная и любимая цирковая труппа согласилась дать дополнительные представления в Балтии. У нас не так часто бывает такая возможность - увидеть это замечательное цирковое искусство своими глазами!“ - говорит Томаш Инчикас, руководитель компании Seven Live, которая организует выступления Cirque du Soleil в странах Балтии.

Cirque du Soleil стал феноменом во всем мире. Это цирк, в котором не используются животные - вместо этого зрителей радуют акробатика, эффектные декорации и костюмы, световое шоу, интерактивные видео, музыка и юмор. Основанный в 1984 году в Квебеке цирк с тех пор порадовал своими представлениями около 220 миллионов человек по всему миру.

Единственное шоу насекомых Cirque du Soleil OVO вызывает большой интерес и с нетерпением ожидается. Судя по статистике продаж билетов, за первые несколько месяцев оно уже вошло в топ самых продаваемых мероприятий компании Piletilevi. Зрители, желающие насладиться цирковым представлением мирового класса прямо здесь, в Arena Unibet, могут выбрать одно из шести представлений в течение четырех дней.

Даты и время шоу OVO в Arena Unibet с 15 по 18 июня:

Четверг, 1 июня - 19:30

Пятница, 2 июня - 19:30

Суббота, 3 июня - 15:30 и 19:30

Воскресенье, 4 июня – 13:00 и 17:00

OVO

Шоу OVO («яйцо“ на португальском языке) создают 100 человек из 25 разных стран, в том числе 52 артиста, которые представляют на сцене акробатические номера высшего уровня и заново определяют возможности человеческого тела. С момента открытия шоу в Монреале в 2009 году OVO вызвало восхищение более 7 миллионов человек в 155 городах 26 разных стран.

CIRQUE DU SOLEIL

Cirque du Soleil изменил мировое представление о цирке: от талантливой труппы из маленького городка до всемирно признанного бренда. Эта канадская организация, штаб-квартира которой по-прежнему находится в Монреале, стала мировым лидером в сфере развлечений, даря незабываемые впечатления как взрослой, так и детской аудитории на всех шести континентах.