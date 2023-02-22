Петр Чернышев забрал Анастасию Заворотнюк из онкоклиники(3)
Вот уже четыре года звезда „Моей прекрасной няни“ борется с раком головного мозга? — напоминает Starhit. Родные Анастасии Заворотнюк не теряют надежду на ее выздоровление, но упорно не комментируют ее состояние.
На просторах Сети появилась новость о том, что 51-летняя артистка в течение пяти месяцев проходила лечение в одной из онкологических клиник. На днях Анастасия покинула медучреждение.
„Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев“, — сообщил источник.
Если Петр Чернышов вообще не ведет соцсети и не контактирует с прессой, то дочь артистки Анна все же иногда рассказывает о самочувствии знаменитой матери.
„Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств. Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов“, — откровенничала Заворотнюк-младшая в беседе с подписчиками.