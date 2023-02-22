Петр Чернышев забрал Анастасию Заворотнюк из онкоклиники

„Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств. Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов“, — откровенничала Заворотнюк-младшая в беседе с подписчиками.