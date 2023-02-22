„Все кончено“: Лия Ахеджакова слабо верит в возвращение на сцену, но отказывается эмигрировать

В начале февраля Ахеджакову лишили ролей в спектаклях „Современника“. Поводом для этого якобы стали письма недовольных граждан, считающих, что актриса, имеющая „антироссийскую“ позицию, не может служить в прославленном театре.

84-летняя актриса очень переживает из-за того, что случилось, и до сих пор не понимает, кому и зачем нужно копать под нее. Те самые письма, которые якобы написали недоброжелатели, она до сих пор не видела. Именно поэтому она обращается к правозащитникам и хочет, чтобы они добились как-того вразумительного ответа до Департамента культуры Москвы.

При этом со своей актерской участью Лия Меджидовна уже смирилась. „Всё кончено, это очевидно“, — со слезами на глазах произносит она.

Ахеджакова признаётся, ей предлагали уехать из России, но она отказывается. „Эмигрировать пока не могу. Дима Крымов уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст“, — сожалеет она.