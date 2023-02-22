Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз
Британский секс-символ, 50-летний актер Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз! Об этом узнало издание The Sun, получив снимки, на которых актер и его 35-летняя жена Филиппа Коан везут младенца в коляске в лондонском аэропорту Хитроу.
Правда, официальн Лоу не сообщал о пополнении в семействе, но журналисты таблоида не сомневаются в своей правоте.
У Джуда теперь семеро детей от четырех матерей. О рождении шестого ребенка голливудский актер рассказал в декабре 2020 года. Пара поженилась в 2019-м.
Джуд Лоу впервые стал отцом в 1997 году в браке с Сэди Фрост — у них двое общих сыновей и дочь. Старшему, Рафферти, сейчас 27 лет, дочери Айрис — 22 года, а Руди — 20. После развода с Сэди Фрост Лоу в 2004 году обручился с Сиенной Миллер и расстался в 2006-м, после интрижки с няней своих детей. В 2009 году у Джуда родилась дочь София от новозеладнской модели Саманты Берк, с которой у него был непродолжительный роман. Пятого ребенка, дочь Аду, которой сейчас семь лет, актеру родила начинающая певица Кэтрин Хардинг.