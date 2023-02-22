Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Джуд Лоу впервые стал отцом в 1997 году в браке с Сэди Фрост — у них двое общих сыновей и дочь. Старшему, Рафферти, сейчас 27 лет, дочери Айрис — 22 года, а Руди — 20. После развода с Сэди Фрост Лоу в 2004 году обручился с Сиенной Миллер и расстался в 2006-м, после интрижки с няней своих детей. В 2009 году у Джуда родилась дочь София от новозеладнской модели Саманты Берк, с которой у него был непродолжительный роман. Пятого ребенка, дочь Аду, которой сейчас семь лет, актеру родила начинающая певица Кэтрин Хардинг.